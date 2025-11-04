Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ahmet Davutoğlu "MOSSAD'dan talimat alıyor" dedi; Ümit Özdağ küplere bindi: Cesaretin varsa...

Ahmet Davutoğlu "MOSSAD'dan talimat alıyor" dedi; Ümit Özdağ küplere bindi: Cesaretin varsa...

- Güncelleme:
Ahmet Davutoğlu &quot;MOSSAD&#039;dan talimat alıyor&quot; dedi; Ümit Özdağ küplere bindi: Cesaretin varsa...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın “CHP’nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti’ye yöneliyorlar” sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan "MOSSAD'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi?" cevabı gelmişti. Bu sözlere sinirlenen Özdağ ise "Zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin Tv’de tartış" dedi.

TBMM'nin açılış resepsiyonuna katılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan gündem olmuştu.

"OYLARA İHANET EDİP AK PARTİ'YE YÖNELİYORLAR" DEMİŞTİ

İki ismin de AK Parti'ye geçebileceği öne sürülürken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu

DAVUTOĞLU'NDAN 'MOSSAD' ÇIKIŞI: ONLARDAN BRİFİNG ALIYORSUN

Davutoğlu ise Haberler.com'a yaptığı açıklamada bu sözlere sert tepki gösterip "Bu zat, çıktı televizyonda "MOSSAD ile birlikte çalıştık" dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak önce kendi milletine bağlı olmaktır, yabancı devletlerden brifing almamaktır. Utanması gereken sensin. MOSSAD'dan brifing alırken ben Türk dünyasının davasının peşindeydim" dedi.

Ahmet Davutoğlu
Ümit Özdağ

ÖZDAĞ: MAHKEME KAYITLARI ORTADA

Bu açıklamaya sosyal medya hesabından cevap veren Özdağ ise şu ifadeleri kullandı: "Daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı 'Ümit Özdağ MOSSAD’dan ders almıştır' diye attın. Ben de seni mahkemeye verdim. Ve dilekçem de dedim ki, mahkeme Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün istihbarat birimlerine yazı yazsın ve sorsun. Ümit Özdağ’ın MOSSAD veya başka bir yabancı servis ile ilişkisi var mı? Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu? 'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ’ı KASTETMEMİŞTİR.'

Lafının arkasında bile duramadın. Bunun üzerine dava düştü. Ve senin avukatın benden ücreti vekâlet istedi. Mahkeme kayıtları ortada. 

"SEN SİYASETTE BİR HİÇSİN"

Gelelim benim akademisyen kimliğime yapmış olduğun saldırıya… Ahmet Davutoğlu, küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin: Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin Tv’de tartış. Sen utanmadan CHP’nin vatansever seçmeninden aldığın oylar ile yine Erdoğan’a yalakalık yaparak AK Parti’ye dönmeye çalışıyorsun. Çünkü sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok. Ahmet Davutoğlu, korkma gel Tv’de Türk milletinin önünde tartışalım. İstersen Bebecan’ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma"

 

