İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle “Veri İstanbul: Yapay Zekâ Destekli Açık Veri Kütüphanesi Projesi”ni hayata geçiriyor. Projenin tanıtımı, İstanbul Valisi Davut Gül ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla yapıldı.

Vali Gül yaptığı konuşmada, projeyle İstanbul’a ait doğru bilgi ve açık kaynağa kolayca erişim sağlanacağını belirterek “Bununla birlikte inşallah, ticaretimiz ve sosyal hayatımız daha da ileriye gitmiş olur” dedi.

YABANCI YATIRIMCIYA KOLAYLIK

Projeyi tanıtan İTO Başkanı Avdagiç de dijital çağın, hayat ve iş yapış tarzını dönüştürdüğüne işaret ederek, güçlü bir veri havuzu oluşturmanın, veri yığınları yerine, verileri analizle birlikte anlamlı bilgilere çevirmenin önemine işaret etti. Avdagiç “(Yapay zekâ) İstanbul’un ekonomik ve ticari hayatını analiz edecek. Projenin amacı, İstanbul’da açık veri kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak, farkındalığı temin ederek bu verilerin araştırmacılar, teknoloji geliştiriciler ve iş dünyasınca etkin şekilde kullanılmasını sağlamak. İnovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağız” diye konuştu. Veri İstanbul’un istatistiklere yabancı yatırımcıların erişimini kolaylaştırarak, kentin ticari ve ekonomik gelişiminin artmasını da sağlayacağının altını çizen Avdagiç “Bilgi artık cebimizde olacak. Çünkü Veri İstanbul mobil uygulamasını da devreye almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

