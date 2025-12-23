İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal sonucu ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7’nci duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, birleşen iddianameler kapsamında bazı sanıkların savunmaları alındı.

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

Birleşen dosya yönünden SEGBİS'le savunma yapan sanık İbrahim Oktay, bir kusurunun olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik ise kamuyu zarara uğratmadığını, suç örgütü üyesi olmadığını belirterek, e-imzalı kaşesini acil gelen hastalar için hastanede bıraktığını dile getirdi.

Doktor sanık Hilda Keykubad da gün içinde serviste veya yenidoğanda yatan hastaların durumuyla ilgili hasta yakınına bilgi verdiğini ve hastaların tedavileriyle tek tek ilgilendiğini anlattı.

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

İşinden ve çocuğundan başka bir hayat yaşamadığını belirten Keykubad, şunları kaydetti:

"10 yıldan beri hastanede canla başla çalışırım. Ben hayatımı hastalarıma ve çocuğuma adadım. Çok yoğun çalıştığım için evimi çocuğumu ihmal ettim ama hatalarımı asla ihmal etmedim, etmem de. Bunlardan hiçbir zaman şikayet etmedim. Yapım gereği asosyal bir insanım. Hayatım boyunca ne adliye ne karakol gördüm. Şimdi bebek ölümünün ihmaliyle yargılanıyorum ve çok canım yanıyor. Burada olmaktan hicap duyuyorum, utanıyorum. Bu zamana kadar birçok riskli hasta tedavi edip şifayla eve yolladım. 2006 yılında şifayla taburcu ettiğim bir hasta, erken doğdu, hatta basında 'Parmak bebek hayata tutundu' diye haberlere bile konu oldu. Günlerce başında bekledim. O bebeği şifayla taburcu ettim hala da takiplerini yaparım. Suçsuzluğum ortaya çıksın istiyorum, aileme ve işime geri dönmek istiyorum, adaletinize güveniyorum. Hastaneden 20 bin lira almamın sebebi hastaneyle yarı zamanlı olarak anlaştım. Yani aldığım o ücret bundan dolayıdır."

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası