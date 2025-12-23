HABER MERKEZİ
Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç için karar verildi. Erdinç serbest bırakıldı.
Özetle
Kaydet
Gündem 25 dk önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdinç'in işlemleri tamamlandı.
- Erdinç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
- Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç serbest bırakıldı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Bildiklerimi anlatacağım!
Erdinç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç, daha sonra serbest bırakıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR