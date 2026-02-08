Anadolu Ajansı • Fethiye
Muğla'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muğla Fethiye'de Yıldıray Y. idaresindeki otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR