Uydu görüntülerine göre, Gazze’deki tarihi savaş mezarlığında geniş çaplı bir tahribat yaşandı. İngiliz basınına göre, İsrail ordusunun I. Dünya Savaşı’nda şehit düşen Osmanlı Türk askerlerinin kabirlerinin de bulunduğu alanda ağır iş makineleriyle sistematik şekilde saldırdı.

İngiliz basınına yansıyan uydu görüntülerine göre, İsrail ordusu Gazze’de I. ve II. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin gömülü olduğu savaş mezarlığının bir bölümünü sistematik biçimde yıktı.

Gazze Şehri’nin Tuffah bölgesindeki mezarlıkta ağır iş makineleri kullanıldığı, mezar taşlarının söküldüğü ve toprağın tamamen kazıldığı kaydedildi.

TÜRK ASKERLERİNİN KABİRLERİ DE AYNI ALANDA

Gazze Savaş Mezarlığı’nda I. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden 184 Osmanlı Türk askerinin mezarlarının da bulunduğu biliniyor. İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu kayıtlarına göre, kabristanda toplamda 3 binden fazla askerin mezarı yer alıyor. Uydu fotoğrafları, özellikle güney kesimde geniş alanların tamamen tahrip edildiğini ortaya koydu.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İsrail Gazze’deki Türk Şehitlik Anıtı'na saldırdı

İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu, mezarlıkta Türk askerlerinin yanı sıra İngiliz 54. Piyade Tümeni’ne ve Hindistanlı askerlere ait anıt ve mezarların da hasar gördüğünü açıkladı. Komisyon, mezar taşları, sınır duvarları ve anıtların büyük zarar gördüğünü duyurdu.

"BULDOZERLERLE DÜMDÜZ ETTİLER"

Mezarlığın eski bekçisi Essam Jaradah, yıkımı bizzat gördüğünü anlattı. Jaradah, mezarlık çevresinde önce zeytin ağaçlarıyla dolu alanların yok edildiğini, ardından özellikle Avustralyalı askerlerin mezarlarının bulunduğu bölümde yaklaşık bir dönümlük alanın buldozerlerle düzleştirildiğini söyledi. Aynı bölgede toprak bariyerler oluşturulduğu da aktarıldı.

İSRAİL’DEN SAVUNMA İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri, söz konusu dönemde bölgenin aktif çatışma alanı olduğunu ileri sürdü. Açıklamada, mezarlık çevresinde tünel ve silahlı unsurlar tespit edildiği, yapılan işlemlerin askerlerin güvenliği için uygulandığı savunuldu. Ancak uydu görüntülerinde görülen yıkımın, bombalamadan ziyade planlı bir kazı ve düzleştirme olduğu vurgulandı.

İNGİLİZ VE AVUSTRALYALI ASKERLERİN MEZARLARI YOK OLDU

Uydu analizlerine göre, ana mezarlığın hemen dışında Kanada barış gücü askerlerine ayrılmış bölüm tamamen silindi. Mezarlığın içinde ise II. Dünya Savaşı’nda ölen 100’den fazla müttefik askerin mezarlarının bulunduğu iki alan ortadan kaldırıldı. Askerlerin büyük bölümünün Avustralyalı, bir kısmının İngiliz ve Polonyalı olduğu kaydedildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ateşkes ilanına rağmen İsrail askerleri Gazze’de "sarı hat" çevresinde ateş açmayı sürdürüyor.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. İhlaller sonucu şimdiye kadar 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

Mezarlığın içinden geçen hatt son dönemde batıya doğru kaydırıldığına aktarılan bilgiler arasında yer aldı

"GAZZE’NİN EN KIYMETLİ ALANLARINDAN BİRİYDİ"

45 yıl boyunca mezarlıkta görev yapan Jaradah, bölgenin Gazze halkı için hem tarihi hem de kamusal bir alan olduğunu söyledi. Jaradah, "Bir çocuğun annesini kaybetmesi gibi hissediyorum. Mezarlık yok edildi" sözleriyle yaşananları anlattı.

