Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada

İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Saldırı, Silahlı Saldırı, Eğlence Mekanı, Kamera, Görüntüleme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de sabah saatlerinde kapalı durumdaki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kapalı durumdaki mekana tabancayla ateş açtı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Napoli - Eintracht Frankfurt maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?İlkay Gündoğan Ajax maçında oynayacak mı? Futbolcunun sakatlık durumu gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evi ateşe verdi, müdahaleye gelen 2 jandarmayı yaraladı - 3. SayfaEvi ateşe verdi, müdahaleye gelen 2 jandarmayı yaraladıKayıp imam kahreden sonu! İlker Topaloğlu’na hüzünlü veda - 3. SayfaKayıp imam kahreden sonu! İlker Topaloğlu’na hüzünlü vedaŞanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttı - 3. SayfaEşyaları tutuştu, gittikleri ev de yandı!29 ilde "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu: 62 kişi yakalandı - 3. Sayfa29 ilde "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu!Bolu'da banka personeli aracılığıyla 100 milyonluk vurgun! Almanya'dan bile mağdurlar var - 3. SayfaBanka çalışanı aracılığıyla 100 milyonluk vurgunEvinde cesedi bulundu! 70 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili en yakını gözaltında - 3. SayfaEvinde cesedi bulundu! 70 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili en yakını gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...