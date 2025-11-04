İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada

Olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kapalı durumdaki mekana tabancayla ateş açtı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.