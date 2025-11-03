Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurdu, 3 kişi yaralandı

İstanbul'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurdu, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs husumetlisi olduğu öğrenilen adama kurşun yağdırdı. Bahçelievler'de meydana gelen olayda saldırıya uğrayan adam ağır yaralanırken seken mermilerin isabet ettiği iki kişi de hastanelik oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, polis kaçan zanlıyı arıyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet olan adamın evinin önünde silahla ateş açarak kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken, bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Emniyet güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

 

 

