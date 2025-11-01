Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Hatay'da narenciye bahçesinde çalışan iki aile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Silahlı kavgada ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Kavga anı ise kameralara anbean yansıdı.
Hatay'ın Erzin ilçesi, tarım işçileri arasında çıkan kavgayla savaş alanına döndü. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan 2 aile henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR
Sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun sokak ortasında silahla birbirine ateş ettiği görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
