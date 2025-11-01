Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da narenciye bahçesinde çalışan iki aile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Silahlı kavgada ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Kavga anı ise kameralara anbean yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesi, tarım işçileri arasında çıkan kavgayla savaş alanına döndü.  Bölgede narenciye bahçesinde çalışan 2 aile henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun sokak ortasında silahla birbirine ateş ettiği görüldü.

Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de 7 katlı binanın çökmesinde kritik bulgular! Sındırgı depremi ve 'tasarımsal hata' detayları dikkat çekti
