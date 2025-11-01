Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündüz vakti kabus gibi anlar! 5 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı, baba son anda yetişti

Gündüz vakti kabus gibi anlar! 5 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı, baba son anda yetişti

3. Sayfa Haberleri

Eyüpsultan’da anne ve babasıyla alışverişe giden 5 yaşındaki çocuk, gündüz vakti kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunu yanında göremeyen baba, şüphelinin çocuğu yandaki markete götürdüğünü fark etti. Baba, çocuğunu son anda kurtararak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Akılalmaz olay saat 13.30'da Eyüpsultan'da yaşandı. Düğmeciler Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan bir ailenin çocuğu, aynı markete giren bir şüpheli tarafından kaçırılmak amacıyla dışarı çıkarıldı.

Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden baba, hemen dışarı çıkarak çocuğun şüpheliyle beraber yandaki markete girdiğini fark etti. Çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyle tartışan babayı gören vatandaşlar, olay yerine geldi.

Gündüz vakti kabus gibi anlar! 5 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı, baba son anda yetişti - 1. Resim

POLİSLER ŞÜPHELİYİ ZOR KURTARDI

Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce, çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Öte yandan küçük çocuğun babası ise şahsı darp etmek isterken araya polisler girdi.

Gündüz vakti kabus gibi anlar! 5 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı, baba son anda yetişti - 2. Resim

ANNE BABASI YANINDAYKEN KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan olayı gören vatandaş Vildan Akkul, "1 saat önce bir markette anne, baba 5 yaşlarında erkek bir çocuk bir markette dolaşırken annesi ve babası fark etmiyor. Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. O sırada annesi ve babası görmeyince babası durumu fark ediyor. Kapıya kadar gelip bakıyor. Ben de geldim, olay yerinde ambulans ve polis ekipleri vardı. Çocuğun sağlık durumu iyi ama çok korkmuşlardı, travma yaşamışlardı" dedi.

Gündüz vakti kabus gibi anlar! 5 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı, baba son anda yetişti - 3. Resim

Olayı gören bir başka görgü tanığı Muhammet Emin Cavla ise "Okuldan geliyordum, markette kalabalık gördüm. Kalabalığında bir adamın küçük yaştaki çocuğu kaçırmak istediği esnada yakalandığı için toplandığını duydum. Babası da kaçıranı darp etmiş. Benim geldiğimde darp ediyorlardı. Sonra polis ve ambulans geldi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

