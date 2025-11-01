Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çocuğuna "İstemiyorum seni defol" diye haykırdı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler…

Mersin’de bir kadının, görüntüyü kaydeden eşiyle tartıştığı sırada küçük kızına karşı sergilediği tavır tepkilere yol açtı. Görüntülerde anne, “İstemiyorum seni, defol” diyerek çocuğunu azarladı, bu sözlerin ardından ağlayan kız izleyenlerin yüreğini burktu.

İddiaya göre, anne B.G., ile baba İ.T.G. arasında yaşanan henüz bilinmeyen bir olay sırasında çekilen bir video sosyal medyaya düştü. 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerde çocuğa kötü muamelede bulunulması sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Görüntünün ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmazken, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

TARTIŞMA ANI SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyada yer alan görüntüde B.G.'nin telefon kamerası ile kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği anlar yer aldı. 

ÇOCUĞA “İSTEMİYORUM SENİ DEFOL” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.'yi eliyle iterek, "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun ağlaması ise büyük tepki çekti.

