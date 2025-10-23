Eyüpsultan’da ilkokulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü! 1'i ağır 4 yaralı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda dün saat 14.00 sıralarında çocuklar oynadıkları kapıyı aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üstüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 öğrencinin yaralandığını belirlerken, 1’i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı ise olayın ardından onarıldı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.