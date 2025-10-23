Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! Saldırı anı kamerada

Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıya uğrayan genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.

Kan donduran olay Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. Sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut isimli kadına saldırdı.

Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı.

Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kurye, saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.

KÖPEK DEHŞETİ KAMERADA

Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı. Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

