Ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! Saldırı anı kamerada

Kan donduran olay Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. Sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut isimli kadına saldırdı.

Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı.

İlgili Haber Sahipsiz köpekler saldırdı, hayvanlarının önünde kalakaldı

Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kurye, saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.

KÖPEK DEHŞETİ KAMERADA

Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı. Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.