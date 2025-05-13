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Sahipsiz köpekler saldırdı, hayvanlarının önünde kalakaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sahipsiz köpekler saldırdı, hayvanlarının önünde kalakaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sahipsiz köpekler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kümese saldırdı. Kümes sahibi köpekleri bahçesinden çıkarmayı başarırken 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.

Durhasan Mahallesi'nde Halil Sessiz'e (64) ait bahçeye giren sahipsiz köpekler, bahçedeki kümes hayvanlarına saldırdı.

Durumu fark edip müdahale eden Sessiz, köpek sürüsünü bahçesinden çıkarmayı başardı.

Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi.

Sahipsiz köpekler saldırdı, hayvanlarının önünde kalakaldı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, bahçede inceleme yaptı.

Sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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