Sahipsiz köpekler saldırdı, hayvanlarının önünde kalakaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Mayıs 2025 16:02 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 16:23 - Güncelleme:

Sahipsiz köpekler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kümese saldırdı. Kümes sahibi köpekleri bahçesinden çıkarmayı başarırken 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.

Durhasan Mahallesi'nde Halil Sessiz'e (64) ait bahçeye giren sahipsiz köpekler, bahçedeki kümes hayvanlarına saldırdı. Durumu fark edip müdahale eden Sessiz, köpek sürüsünü bahçesinden çıkarmayı başardı. Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi. İlgili Haber Başıboş sokak köpeği kadına saldırdı! O anlar böyle görüntülendi Salda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerden kurtulmaya çalışan yaşlı adam içler acısı halde bulundu İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, bahçede inceleme yaptı. Sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi