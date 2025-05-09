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Salda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerden kurtulmaya çalışan yaşlı adam içler acısı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü Salda Gölü ile bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam düşerek yaralandı. Saldıran sokak köpekleri birkaç metre ileride yatıp beklerken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ve yaz aylarında turistlerin uğrak noktası olan Salda Gölü başıboş köpeklerin istilası altında.

Gölün bulunduğu Yeşilova ilçesi Salda köyünde korkunç bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Cengiz Şimşek'e başıboş sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybedip yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı.

Köy muhtarı Osman İlhan'ın durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam yerde yaralı halde otururken, köpekler hemen arkasına uzanıp sessizce beklemeye başladı.

Salda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerin parçaladığı yaşlı adam yol kenarında içler acısı halde bulundu - 1. Resim

O anlar, olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerin parçaladığı yaşlı adam yol kenarında içler acısı halde bulundu - 2. Resim

"BU KÖPEKLERE ARTIK BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

Başından geçen olayı anlatan Cengiz Şimşek, "Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Dişini geçirdi, tırmaladı. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Nasıl kurtulduğumu bile hatırlamıyorum. Köpekler artık köyde grup halinde geziyor. Benim yerimde bir kadın veya çocuk olsa bu kadar az hasarla kurtulamaz. Biz artık bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Şimşek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerin parçaladığı yaşlı adam yol kenarında içler acısı halde bulundu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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