Bursa'da polise akılalmaz saldırı: Önce köpeği sonra kendisi ısırdı!
Bursa'da aile içi şiddet ihbarına giden iki polis saldırıya uğradı. Eşi S.A.'ya şiddet uygulayan H.A., pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı. Köpeğin ardından, şüpheli de gözaltına alındığı sırada polisi kolundan ısırdı. Şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına, yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.
Akılalmaz olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Çok sayıda suç kaydı olan H.A., eşine ve çocuğuna şiddet uyguladı. Ekipler şiddet ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi'nde ailenin yaşadığı eve gitti.
Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.
GÖZALTINA ALINIRKEN ŞÜPHELİ DE ISIRDI
Köpeğin ısırması sonucu bir polis bacağından yaralandı, hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alındı.
Şüpheli H.A. da gözaltına alındığı sırada bir polisi kolundan ısırdı.
Yaralı polis memurları, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.
