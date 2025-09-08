Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü...

Türkiye bu sabah korkunç bir haberle güne uyandı. İzmir'in Balçova ilçesindeki polis karakoluna 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Aralarında sivil vatandaşların da olduğu 6 kişi ise yaralandı.

ŞEHİT ATEŞİ İNEGÖL'E DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

LOJMANDA ÇATIŞMA SESLERİNİ DUYMUŞ

Muhsin Aydemir'in baba evinde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan şehidin lojmanda oturduğu, silah seslerini duyup aşağıya indiği öğrenildi.