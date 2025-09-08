Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü...

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Balçova, Saldırı, Polis Karakolu, Şehit, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki Eren Bigül, polis karakoluna saldırı düzenledi. Saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Şehit ateşinin düştüğü Bursa'da Aydemir ailesi taziyeleri kabul etti.

Türkiye bu sabah korkunç bir haberle güne uyandı. İzmir'in Balçova ilçesindeki polis karakoluna 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. 

Saldırıda  1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Aralarında sivil vatandaşların da olduğu 6 kişi ise yaralandı. 

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü... - 1. Resim

ŞEHİT ATEŞİ İNEGÖL'E DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü... - 2. Resim

LOJMANDA ÇATIŞMA SESLERİNİ DUYMUŞ

Muhsin Aydemir'in baba evinde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı! Şehit ateşi Bursa'ya düştü... - 3. Resim

Öte yandan şehidin lojmanda oturduğu, silah seslerini duyup aşağıya indiği öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?Görgü tanıkları hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir Balçova'daki saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağlantıları araştırılıyor - Gündem"Haber hepimizi sarstı... Bağlantıları araştırılıyor"Görgü tanıkları hain saldırıyı anlattı: Babasını biz uyandırdık, oğlunu görünce bayıldı - GündemBabası görünce bayılmış... "Oyun bağımlısı" iddiası2 polisimizi şehit eden alçakla ilgili dikkat çeken detay! Aynı sokakta oturuyormuş - GündemKanlı saldırının failiyle ilgili dikkat çeken detay!Kapıkule'de 5 günlük takip sonuç verdi! Tankerden uyuşturucu fışkırdı - Gündem5 günlük takip sonuç verdi! Kilolarca uyuşturucu yakalandıİzmir'de karakol saldırısına AK Parti'den ilk tepki: Lanetliyoruz - GündemKarakol saldırısına AK Parti'den ilk tepkiSokak ortasında kan donduran görüntü! Kadını döve döve araca bindirdi - GündemSokak ortasında kan donduran görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...