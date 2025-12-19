ABD’de Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk haftalarında Elon Musk’ın başına getirildiği Hükümet Verimliliği Departmanı’nın aldığı kararlar, küresel ölçekte ağır insani sonuçlar doğurdu. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) fonlarının kesilmesiyle özellikle Afrika’da gıda yardımları durma noktasına gelirken, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları yaşananları kınadı.

ABD’de Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk haftalarında, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirilen Elon Musk’ın aldığı kararlar küresel ölçekte ağır sonuçlar doğurdu. Musk’ın hedef aldığı kurumlardan biri olan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) fonlarının kesilmesi, birçok ülkede insani yardım zincirini durma noktasına getirdi.

YARDIMLAR DURDU

USAID’in devre dışı bırakılmasıyla birlikte, Dünya Gıda Programı’nın özellikle Afrika’daki faaliyetleri ciddi şekilde aksadı. ABD, geçen yıl 4,45 milyar dolarlık katkıyla programın en büyük bağışçısı konumundaydı. Fonların kesilmesi sonrası Kenya’daki yardım operasyonları çöktü.

YÜZ BİNLERCE MÜLTECİ GIDASIZ KALDI

Kenya’da yaklaşık 720 bin mülteci Dünya Gıda Programı’na bağımlı durumda yaşıyordu. ABD fonlarının kesilmesiyle gıda yardımları büyük ölçüde azaltıldı. Kakuma Mülteci Kampı’nda 300 binden fazla kişi neredeyse hiçbir şey yiyemez hale geldi. ProPublica’nın aktardığına göre, çocuklar dahil çok sayıda insan yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

“İNSAN YAPIMI AÇLIK KRİZİ”

BM ve yardım kuruluşları yaşanan tabloyu “insan yapımı açlık krizi” olarak tanımladı. Gates Vakfı, fon kesintilerinin devam etmesi halinde 2045 yılına kadar 12 milyon çocuğun daha ölebileceği uyarısında bulundu.

SÖZLER TUTULMADI, PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, insani gıda ve ilaç programlarının korunacağını açıklamıştı. Ancak bu sözler hayata geçirilmedi. Mart ayında Rubio, USAID programlarının yüzde 83’ünün iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen 5.200 sözleşmenin ABD’nin çıkarlarına hizmet etmediği savunuldu.

TECRÜBESİZ KADROLAR, ASKIDA KALAN YARDIMLAR

USAID’in kalan programları, insani yardım deneyimi olmayan isimlere devredildi. Dünya Gıda Programı yetkililerinin acil yardım çağrılarına rağmen, fonların yeniden açılması yönünde bir adım atılmadı.

BEYAZ SARAY’DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Beyaz Saray Genel Sekreteri Susan Wiles, USAID’in kapatılmasının sonuçlarının yeterince öngörülemediğini söyledi. Wiles, Musk’ın kurumu hedef almasının başta kendisini de dehşete düşürdüğünü ifade etti.

BM’DEN SERT TEPKİ

Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, yaşananlara ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“Acı vermekten başka hiçbir plan yoktu. Ve bu affedilemez.”

FON KESİNTİLERİNİN BEDELİ AĞIRLAŞIYOR

USAID fonlarının kesilmesiyle başlayan süreç, yalnızca bir bürokratik kararın değil, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen küresel bir krizin tetikleyicisi olarak kayda geçti. Açlık, yetersiz beslenme ve ölümler artarken, insani yardım kuruluşları yaşananların geri dönülmez sonuçlar doğurduğu uyarısını yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası