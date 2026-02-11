İçişleri Bakanlığına getirilen Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi. Erzurum Valiliğinde açıklama yapan ve helallik isteyen Çiftçi, "Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim" ifadelerini kullandı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla Kabine'de değişiklik yaşandı. Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Adalet Bakanlığına ise Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek getirildi.

ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Tunç ve Yerlikaya veda paylaşımları yaparken Çiftçi de Valilik binasında ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Erzurum halkından helallik isteyen Çiftçi, "Sayın milletvekillerimize, siyasi partilerimizin il başkanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim. İnşallah Ankara'da da Dadaşlara kapım olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmişti. Karlı bir Erzurum gününde şehirden ayrılıyorum. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi

Bugün saat 12.00'de İçişleri Bakanlığı binasında devir teslim töreninin gerçekleştirileceği öğrenildi.

YERLİKAYA BAŞARILAR DİLEDİ

Öte yandan dün gece bir veda mesjaı paylaşan Yerlikaya da Çiftçi'ye başarılar dileyerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Çiftçi, lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2018 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Derinkuyu (Nevşehir), Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 6 Kasım 2018 - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

9 Ağustos 2023'te Erzurum Valiliği görevine atandı.

