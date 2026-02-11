A101 12 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten mutfak ürünlerine, küçük ev aletlerinden Ramazan ayına özel gıda ürünlerine kadar birçok kalem bu hafta “Aldın Aldın” afişiyle raflarda olacak.

Perşembe günleri satışa çıkan A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dikkat çeken fiyatlarla gündemde. 12 Şubat 2026 tarihli yeni afişte elektronik ürünlerden temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler yer alıyor. Özellikle Ramazan ayı yaklaşırken bakliyat, hurma ve tatlı ürünleri ön plana çıkarken; televizyon, elektrikli bisiklet ve küçük ev aletleri de broşürde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Kırmızı Mercimek 1 KG 59,50 TL

Osmancık Yerli Pirinç 1 KG 85 TL

Yeşil Mercimek 1 KG 79,50 TL

Siyah Zeytin 1 KG 245 TL

Kudüs Hurması 300g 139 TL

Tunus Hurması 300g 49 TL

Medine Hurması 250g 129 TL

Hazır Kadayıf 79,50 TL

Şekerpare 250g 39 TL

Kalburabastı 200g 39 TL

7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Buzdolabı 21.499 TL

Hareketli Akıllı Led Ekran 29.999 TL

Kablosuz Etiket Yazıcı 999 TL

65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

VB2 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL

Mini Waffle Makinesi 499 TL

Dikiş Makinesi 4.999 TL

Cam Su Isıtıcı 699 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Masa Örtüsü 160x220 cm 169 TL

Kurulama Bezi 3'lü 45 TL

Termal Yemek Taşıma Çantası 229 TL

Oyuncak Kalpli Dudak Makyaj Seti 125 TL

Stickerlı Boyamalar Serisi 39,50 TL

76 Parça Büyük Bloklar 329 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG 79,50 TL

Sütlü İçecek 230 ml 35 TL

Beyaz Sirke 5L 95 TL

Un 5KG 179 TL

Nişasta 400g 37,50 TL

Kirpik Kıvırıcı 79,50 TL

Makyaj Süngeri 2'li 68,50 TL

Çift Taraflı Masaj Saç Fırçası 109 TL

