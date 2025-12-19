Kahramanmaraş’ta 19 Aralık günü meydana gelen deprem şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve deprem izleme verilerine göre sarsıntı öğleden sonra Göksun ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar depremi hissederken gelişmeler “Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşlar ''Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?'' sorgularken Kahramanmaraş’ta 19 Aralık günü iki ayrı deprem kaydedildi. Göksun merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 16.19’da meydana gelirken, Onikişubat ilçesinde ise saat 14.22’de 2.2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı.

Kahramanmaraşta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? 19 Aralık AFAD son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU?

19 Aralık 2025 günü Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Göksun ilçesi merkezli deprem saat 16.19’da kaydedildi. 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yaklaşık 10.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Gün boyunca Ege, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem ise yoğun bir şekilde hissedildi.

19 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

19-12-2025 16:48:40 39.2069 28.1917 5.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 699857 19-12-2025 16:19:08 38.2047 36.7022 10.82 ML 4.2 Göksun (Kahramanmaraş) 699853 19-12-2025 16:13:29 38.6839 26.7667 8.94 ML 1.4 Foça (İzmir) 699856 19-12-2025 16:11:52 39.1733 28.2003 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 699855 19-12-2025 16:03:56 39.1933 28.1228 7 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 699854 19-12-2025 15:46:36 38.7044 27.69 7.03 ML 1.1 Saruhanlı (Manisa) 699851 19-12-2025 15:45:18 40.1583 40.5903 7.77 ML 2.1 Merkez (Bayburt) 699852 19-12-2025 15:37:33 40.2956 27.0347 7.16 ML 1.1 Biga (Çanakkale) 699850 19-12-2025 15:18:05 37.2989 31.8522 7 ML 1.2 Seydişehir (Konya) 699847 19-12-2025 15:07:42 37.2869 31.9194 7.07 ML 1.2 Seydişehir (Konya) 699846 19-12-2025 14:54:34 39.2053 28.2889 4.23 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 699843 19-12-2025 14:51:37 39.1833 28.1264 12.73 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 699842 19-12-2025 14:44:20 40.2981 27.0558 5.66 ML 0.8 Biga (Çanakkale) 699848 19-12-2025 14:26:35 39.2258 28.0472 6.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 699845 19-12-2025 14:22:57 37.8717 36.4775 7.01 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 699849

