"Türkür oğlum babanım suratına" repliğiyle hafızalarda yer edinen Ne Olacak Şimdi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Ne Olacak Şimdi filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği Ne Olacak Şimdi filminin senaryosu da Atıf Yılmaz'a aittir.

Bugün Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak filmin başrollerinde Nevra Serezli, Şener Şen, Levent Kırca gibi isimler bulunuyor.

Ne Olacak Şimdi filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Ne Olacak Şimdi" film için İstanbul'un farklı ilçelerinde çekim setleri kurulmuş, tatil sahneleri ise Uludağ'da gerçekleştirilmiştir. Filmin yapımı 1979 yılında tamamlandı.

Ne Olacak Şimdi filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şakir, karısını aldatan sadakatsiz bir erkektir. Nuran ise bu duruma daha fazla katlanamaz ve boşanmaya karar verir.

Nuran avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı, kocası Şakir ise Özden'i tutar. İki avukat da mahkeme sırasında birbirlerinden hoşlanmaya başlar ve sonrasında da evlenir.

Ne Olacak Şimdi filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Levent Kırca - Orhan

Perran Kutman - Nuran

Nevra Serezli - Özden

Selim Naşit - Orhan'ın babası

Neriman Köksal - Betül

Bülent Kayabaş - Rıfat ("Rifi")

Şener Şen - Şakir

Adile Naşit - Orhan'ın annesi

Haberle İlgili Daha Fazlası