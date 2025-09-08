Konya'da 1 günlük bebek sokağa atılmıştı: Anneden 3 yıl sonra korkunç itiraf

Olay 2022 yılının ağustos ayında Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Sokak üzerinde park halindeki bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerinde ekipler olay yerine sevk edildi.

Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında aracın bagaj kapağının üzerine terk edilmiş halde bez torba içerisine koyulmuş kız bebek bulundu.

1 GÜNLÜKKEN BIRAKMIŞLAR

Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu belirlendi.

ANNEDEN 3 YIL SONRA KORKUNÇ İTİRAF

Bebeğin doğumunun üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden 40 yaşındaki M.D., bebeğin kendisine ait olduğunu söyledi.

Anne M.D.'nin buradaki ifadesinde kendisinin 3 çocuk annesi ve bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını anlatarak, "2021 yılında C.B. isimli bir kişi bana cinsel saldırıda bulundu ve ben daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. 2022 yaz aylarında doğumum başladı ve bir eve gittik. Burada bulanan kadın doğumuma yardım etti.

Ben bayılmışım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi. Daha sonra ben ‘araç üzerine bırakılmış bir bebek' haberi gördükten sonra haberim oldu. C.B.'ye sorduğum da ise 'Sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi.

M.D.'nin ifadesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.