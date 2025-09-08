Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale Çınarlı alevlere teslim oldu! 2 okul tahliye edildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Çınarlı köyünde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarına ulaştı. Yangın nedeniyle okullar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkiye bu yaz, tarihinin en kötü yangın afetlerini peş peşe yaşadı. Son yangın haberi ise Çanakkale'den geldi. 

Çınarlı köyünde öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Çanakkale Çınarlı alevlere teslim oldu! 2 okul tahliye edildi - 1. Resim

Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale Çınarlı alevlere teslim oldu! 2 okul tahliye edildi - 2. Resim

2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nin yakınlarında başlayan yangın nedeniyle okullar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Çanakkale Çınarlı alevlere teslim oldu! 2 okul tahliye edildi - 3. Resim

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yangın sonrası okullarda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildiğini belirtti.

Yangının Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın olması sebebiyle öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

