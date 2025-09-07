Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne?

Son dakika orman yangını haberi Kütahya Tavşanlı'dan geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının çıkış sebebi belli oldu. Peki Kütahya'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? 8 dekar alan zarar gördü, işte bölgeden gelen ilk görüntüler...

Son orman yangını haberi Kütahya'dan geldi. Bölgeden yükselen dumanları görenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese hızlıca çok sayıda ekip sevk edildi. Kütahya'daki yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, sebebi ne? diye aratmalar başladı. İşte Kütahya Tavşanlı'daki orman yangınında son durum...

Kütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne? - 1. Resim

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Kütahya'daki yangın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 

Kütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne? - 2. Resim

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Kütahya'daki orman yangının sebebi de belli oldu. Yangın  ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NE?

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördü.

