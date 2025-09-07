Kütahya'da son dakika orman yangını? Tavşanlı'daki yangın döndürüldü mü, sebebi ne?

Son orman yangını haberi Kütahya'dan geldi. Bölgeden yükselen dumanları görenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese hızlıca çok sayıda ekip sevk edildi. Kütahya'daki yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, sebebi ne? diye aratmalar başladı. İşte Kütahya Tavşanlı'daki orman yangınında son durum...

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Kütahya'daki yangın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Kütahya'daki orman yangının sebebi de belli oldu. Yangın ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NE?

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördü.