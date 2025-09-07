Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgede

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler saatler süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Kemer ilçesinde bulunan Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

8 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

