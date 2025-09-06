Bodrum’da orman yangını! Ekiplerin hızlı müdahalesi sonuç verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden kötü haber geldi. Güvercinlik Mahallesi'nde bölgedeki trafodan çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonuç verirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.