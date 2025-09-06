Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bodrum'da orman yangını! Ekiplerin hızlı müdahalesi sonuç verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bodrum'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden kötü haber geldi. Güvercinlik Mahallesi'nde bölgedeki trafodan çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum’da orman yangını! Ekipler bölgede - 1. Resim

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonuç verirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

