Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum'da

Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum&#039;da
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 295 metre boyunda olan ve içinde 921 personel bulunan "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, 2 bin 772 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 295 metre boyunda 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi.

Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum'da - 1. Resim

Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 772 yolcu, 921 personel olduğu öğrenildi. Gemi, akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sofraları zehirden arındıracak tarihi adım! 81 ilde uygulanacak, Bakan Yumaklı detayları anlattı - EkonomiSofraları zehirden arındıracak tarihi adım!“Siverek’in altını”na dünya talip! Birçok ülkeye ihraç ediliyor, almak için sıraya giriyorlar - Ekonomi“Siverek’in altını”na dünya talip:Birçok ülkeye gönderiliyorTat ve aromasıyla damak çatlatıyor! Denizli'nin tescilli lezzetinin sofralara yolculuğu başladı - EkonomiDenizli'nin tescili lezzetinin sofralara yolculuğu başladıBorsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor! - EkonomiBorsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel tutarlar - Ekonomi8 bankanın oranlarını tek tek karşılaştırdık!Tüketici güven endeksi 84,3 oldu - EkonomiTüketici güven endeksi 84,3 oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...