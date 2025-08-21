Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum'da
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 295 metre boyunda olan ve içinde 921 personel bulunan "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, 2 bin 772 yolcu getirdi.
Malta bayraklı 295 metre boyunda 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi.
Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 772 yolcu, 921 personel olduğu öğrenildi. Gemi, akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edecek.
