Binlerce yolcu, yüzlerce personel... Dev gemi Bodrum'da

Malta bayraklı 295 metre boyunda 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi.

Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 772 yolcu, 921 personel olduğu öğrenildi. Gemi, akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edecek.