Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı.

ÇOĞU ABD VATANDAŞI

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı. Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 916 yolcu indi.

EFES ANTİK KENTİNİ GEZDİLER

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.