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Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz aylarında kruvaziyer turizminin en gözde mekanlarından olan Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5 kruvaziyer birden yanaştı. Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 916 yolcu indi. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yaptı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı.

Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı - 1. Resim

ÇOĞU ABD VATANDAŞI

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı. Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 916 yolcu indi.

Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı - 2. Resim

EFES ANTİK KENTİNİ GEZDİLER

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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