Dev Bahama kruvaziyerleri denizden 9 bin 500 kişi getirdi, esnaf bayram etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı ‘Odyssey of the Seas’ ve ‘Brilliance Of the Seas’ isimli iki kruvaziyer çoğu ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli getirdi.

