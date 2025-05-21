Dev Bahama kruvaziyerleri denizden 9 bin 500 kişi getirdi, esnaf bayram etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı ‘Odyssey of the Seas’ ve ‘Brilliance Of the Seas’ isimli iki kruvaziyer çoğu ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli getirdi.

Kuşadası Limanı'nda bu sabah 2 kruvaziyer aynı anda ağırlandı. Bahama bayraklı ‘Odyssey of the Seas’ ve ‘Brilliance of the Seas’ isimli kruvaziyerler, ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gemi personeli getirdi.

Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Efes ve Meryemana Evi'ni ziyarete gitti. Tur programına katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

Gemi personelinin de Kuşadası'na ayak basması, dükkanlarını açan çarşı esnafının sevincini ikiye katladı.