İstanbul'da hissedilen son dakika deprem oldu

İstanbul'da Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, saat 19:57'de yaşandı.

AFAD sarsıntının 9.42 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.