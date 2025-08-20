Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > İstanbul'da hissedilen son dakika deprem oldu

İstanbul'da hissedilen son dakika deprem oldu

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da hissedilen son dakika deprem oldu
Deprem, İstanbul, Marmara Denizi, AFAD, Haber
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul'da da hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

İstanbul'da hissedilen son dakika deprem oldu - 1. Resim

Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, saat 19:57'de yaşandı.

AFAD sarsıntının 9.42 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

