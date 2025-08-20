Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6.1'in ardından gece yarısı büyük bir şiddetle sallandı! Sındırgı'da deprem anı kamerada

6.1'in ardından gece yarısı büyük bir şiddetle sallandı! Sındırgı'da deprem anı kamerada

- Güncelleme:
6.1 şiddetinde depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün gece yarısı şiddetli bir artçı ile daha sallandı. 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yüzlerce şiddetli artçının meydana geldiği Sındırgı, dün gece yarısı 4.3'lük bir sarsıntı ile daha sallandı. Gece saat 01.00 sırasında meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sındırgı'da bulunan bir evin karşısındaki otoparkı görüntüleyen güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şiddetli gürültü ile sallanma anı yer alıyor.

