Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde...

Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir için &#039;deprem fırtınası&#039; uyarısı! 5 büyüklüğünde...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sındırgı'daki 6,1'lik depremin devam eden deprem fırtınasının birkaç hafta içinde azalacağını söyleyen yer bilimci Hasan Sözbilir, "Panik yapmayın" dedi. 12 kilometrelik fayın kırıldığını açıklayan Sözbilir, depremin büyüklüğünün 5'i aşamayacağını, İstanbul'u etkileyen bir durumun da olmadığını aktardı.

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6,1'lik depremle büyük korku ve panik yaşadı. Depremin olduğu 10 Ağustos'tan bu yana bölge deprem fırtınasının etkisi altında. Bölgede bugüne dek 4 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde... - 1. Resim

Bu süreçte bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay.

Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde... - 2. Resim

"GELENBE FAYI BARİYER OLDU"

Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz.

Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde... - 3. Resim

Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor" dedi.

Balıkesir için 'deprem fırtınası' uyarısı! 5 büyüklüğünde... - 4. Resim

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5'İ AŞAMAYACAK

Hasan Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerinin sonlandığı yerde kuzey güney yönlü uzandığını ifade etti.

Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem ürettiğini aktaran Sözbulur, "Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir. Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor" diye konuştu.

sındırgı
Depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini vurguladı.

Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"O yüzden fazla bina yıkılmadı. Sadece bir tane bina yıkıldı biliyorsunuz. Ama hasar gören bina sayısı 1000'i bulmuş durumda. Tabii oradaki yapı stoku da olması gerektiği gibi iyi bir yapı değil sonuçta. Ama yeni yapılan evlerin belli bir sağlamlıkta olduğunu gözlemleyebildik. Özellikle TOKİ konutları. Kırsal alanlarda köy evlerinde hasar biraz daha fazla. Orada normalde işte yığma dediğimiz yapı tipi olduğu için Türkiye'de yeni bir oluşum başlatılabilir. O evlerde sadece kenarlara çelik direkler çıkacak şekilde belli bir dayanımı arttırıcı, güçlendirici nitelikte bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Suriye sınırındaki Hermon Dağı’nda eski bir mühimmat infilak etti: Çok sayıda İsrail askeri yaralandıFenerbahçe Benfica maçları karşılaştırmaları! Kim daha çok kazandı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis önünde beyaz Toros yakan şüpheli tutuklandı! - Gündem'Toros' yakan şüpheli tutuklandı!Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - GündemGelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık ettiEtrafı küle döndü, sadece orası yeşil kaldı: Gelibolu bu ceviz bahçesini konuşuyor - GündemKorkunç afette dikkat çeken detay!İstanbul'da okul ve servis ücretlerine dev zam talebi! - GündemOkul ve servis ücretlerine dev zam talebi!İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar! - GündemÇürüyen bisikletlere zam yaptılar!Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - GündemBungalov'da işler yarıya düştü, işletmeci isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...