Yine aynı uygulama, yine panik! 'Deprem Ağı' 4.3’lük sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi, vatandaşlar isyan etti

HABER MERKEZİ — Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, yanlış alarmıyla tekrar gündemde... 12 Haziran’da 3.5’lik depremi 4.7 olarak duyuran uygulama, bu kez Balıkesir’deki sarsıntıyı olduğundan çok daha büyük gösterdi.

SINDIRGI'DA 4.3, TELEFONLARDA 5.5!

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli alarm, deprem merkezinden kilometrelerce uzaktaki şehirlerde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.

KULLANICILARDAN DEPREM AĞI'NA TEPKİ VAR

Gerçeği yansıtmayan bildirime sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde tepki yağdı. Kısa sürede 5 binden fazla kişi, yanlış alarm nedeniyle yaşadıkları panik ve uykusuzluk yüzünden şikâyetlerini dile getirdi.

Kullanıcılardan bazı tepkiler şöyleydi:

Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.

Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.

Ortada hiçbir şey yokken gecenin bir vakti öten uygulama insana ağzını bozdurur.

Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.

'YALANCI ÇOBAN' BENZETMESİ

Birçok kullanıcı uygulamanın güven kaybetmeye başladığını belirterek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

12 HAZİRAN'DA DA BENZER HATA

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak duyurmuş ve binlerce kişiyi paniğe sürüklemişti. Aradan geçen kısa sürede aynı hatanın tekrarlanması, Deprem Ağı’nın doğruluğu ve güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.