Balıkesir'de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Depremin saat 01:10'da yaşandığı aktarıldı.

AFAD tarafından açıklanan verilerde sarsıntının yerin 4.54 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.