Balıkesir'de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Balıkesir'de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu
Deprem, Sındırgı, Balıkesir, Afad, Haber
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Peş peşe depremler ile sallanan Balıkesir'de son dakika bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 

Depremin saat 01:10'da yaşandığı aktarıldı. 

Balıkesir'de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

AFAD tarafından açıklanan verilerde sarsıntının yerin 4.54 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. 

