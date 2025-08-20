Balıkesir'de korkutan son dakika 4.3 büyüklüğünde deprem oldu
Yaşam Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Peş peşe depremler ile sallanan Balıkesir'de son dakika bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Depremin saat 01:10'da yaşandığı aktarıldı.
AFAD tarafından açıklanan verilerde sarsıntının yerin 4.54 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru