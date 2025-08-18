Depremin vurduğu camiler yarıda kaldı! Valilik sayı vererek açıkladı

11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri camilerde de ciddi hasarlar meydana getirmişti.

Bazı camiler tamamen bazısı ağır hasarlı şekilde depremi atlatırken yeniden ayağa kaldırılmaları için çalışmalara başlanmıştı.

Şanlıurfa Valiliği asrın felaketinde zarar gören şehirdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camiler hakkında açıklama yaptı.

Camilerin ibadete açılması için onarım ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremde hasar gören camilerin bir an önce ibadete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

"HIZLANARAK EN KISA SÜREDE TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Vali Şıldak, kent genelinde depremde hasar gören 73 caminin 35'inin onarım ve restorasyonunun tamamlandığını, 28 camide çalışmaların sürdüğünü, 3 caminin çalışmasının ihale aşamasında olduğunu ve 7 caminin ise hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Dini yapıların onarımı konusunda önceliği camilere verdiklerini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"İlimizin önemli ibadet mekanlarından biri olan Eyüp Peygamber Cami'sinin minarelerinin yıkımı gerçekleştirilmiş olmakla birlikte yapımı ile ilgili süreçte gerekli bütçenin sağlanması için çalışma yürütülmektedir.

Yine ilimizin merkezi bir noktasında bulunan Narıncı Cami'sinin onarım ve restorasyonu için de valiliğimiz tarafından gerekli proje hazırlığı tamamlanmış, bütçe teminine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Deprem nedeniyle camilerimizde meydana gelen hasar dolayısıyla yapılması gereken bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılabilmesi için valiliğimizin koordinasyonu altında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüz, belediyelerimiz, diğer kamu kuruluşlarımız ile hayırsever kişi ve kuruluşlarımızın katkılarıyla büyük bir gayret içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Şu ana kadar önemli mesafe alınan çalışmaların vatandaşlarımızın vereceği desteklerle daha da hızlanarak en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz."