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Haberler > Kültür - Sanat > Anadolu'nun ilk camisi yerinde incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor

Anadolu'nun ilk camisi yerinde incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anadolu&#039;nun ilk camisi yerinde incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor
Hatay, Deprem, Restorasyon, Tarihi Yapılar, Kültür, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da Anadolu’da inşa edilen ilk cami olduğu bilinen Habib-i Neccar Camii asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra tekrar ayağa kaldırılıyor. Hızla devam eden restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarında son durum Vali Mustafa Masatlı tarafından yerinde incelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin izleri hızla siliniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın koordinesinde bir yandan afet konutlarının inşası sürerken bir yandan da medeniyetler beşiği olan şehirdeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor.

Depremde yerle bir olan ve Anadolu’daki ilk cami olarak bilinen Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi’ndeki Habib-i Neccar Camii’nde kısa sürede restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanılmıştı.

Anadolu'nun ilk camisi yerinde incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor - 1. Resim
6 Şubat depreminde yıkılan caminin enkazını görenler gözyaşlarını tutamamıştı.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Vali Masatlı, tarihi camide devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kendine has mimari yapısına sadık kalınarak sürdürülen çalışmalarda; zemin döşemelerinden duvar onarımlarına, minare örgüsünden iç mekan düzenlemelerine kadar birçok alanda hassasiyetle yürütülen inşa ve ihya faaliyeti hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Anadolu'nun ilk camisi incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor - 1. Resim

Vali Masatlı Habib-i Neccar Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyonla birlikte yalnızca bir ibadethanenin değil, aynı zamanda Antakya’nın kültürel ve tarihi mirasının da yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

Eserin aslına uygun şekilde yeniden ihyasıyla birlikte şehre değer katan önemli bir yapının daha halkla buluşacağını ifade etti.

Anadolu'nun ilk camisi incelendi! Habib-i Neccar Camii restorasyonu devam ediyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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