6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı! Tarihi bina aslına uygun şekilde yeniden ayakta

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009'da aldığı kararla anıt eser olarak tescil edilen ve koruma altına alınan bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördü.

ÇALIŞMALARIN SONUNA GELİNDİ

Kent merkezinde 1938'de temeli atılan ve 1 Eylül 1941'de hizmete açılan Malatya Valiliği binasının yerine yenisinin yapılması için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK

Bugüne kadar 44 valinin görev yaptığı tarihi binanın kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tescilli ve koruma altındaki Malatya Valiliği binasının aslına uygun inşa edildiğini belirtti.

"EN KISA ZAMAN İÇERİSİNDE TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Binanın kısa süre sonra hizmet verileceğini aktaran Yavuz, "Tescilli bir Cumhuriyet dönemi eseri olan binamız maalesef 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı ve yıkıldı. Daha sonra hızlı bir şekilde Valiliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında yapılan protokolle ihale edildi ve aslına uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bugün itibarıyla geçici kabul işlemleri tamamlandı. Tespit ettiğimiz eksiklikler tamamlanıyor ve en kısa zaman içerisinde taşınmayı düşünüyoruz." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz

"ASLINA UYGUN YAPILMASI İÇİN DE ÖZEL BİR İTİNA GÖSTERİLDİ"

"Binanın sağlamlığı ve kalitesi bakımından da zemin iyileştirmelerine önem verildi." diyen Yavuz, "Aslına uygun yapılması için de özel bir itina gösterildi. Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından her bir detayı ayrı ayrı takip edilerek, tarihi tüm özellikleri korunarak hizmet edebilecek bir noktaya getirdik. Günün teknolojileriyle donattık. Malatya, günün teknolojisini içerisinde barındıran ama bir taraftan da tarihi ve kültürel mimari özelliklerini koruyan güzel bir hizmet binasına kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'mıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Binanın hizmete açılmasına kısa süre kaldığını belirten Vali Yavuz, son işlemlerin yapıldığını dile getirdi. Vali Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"DEPREMİN İZLERİNİ HER ANLAMDA SİLMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Şu anda çok küçük eksiklikleri tamamlıyoruz. Taşınma işlemleri devam ediyor. Son rötuşlar ve kontroller yapıldığında 1 hafta içerisinde birimlerimizin bir kısmı burada faal olacak. Şu anda taşınma işlemleri devam ediyor. Şehrimizi her anlamda ayağa kaldırmak adına gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde ve 750 bin Malatya ailesiyle depremin izlerini her anlamda silmeye devam edeceğiz."