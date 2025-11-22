Güney Kıbrıs’ta Rum Lider Christodulides, Türkleri katleden terör örgütü EOKA’nın müzesini açarak adada büyük bir krize yol açtı. “Kıbrıs Yunanistan’dır” bayrakları altında yapılan skandal tören, Yunan siyasetçileri bile isyan ettirdi ve tarih çarpıtma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Christodulides, “Kıbrıs Yunanistan’dır” bayrakları altında Türkleri katleden terör örgütü EOKA’nın müzesini açtı. Rumların provokatif töreni, adada hem muhalefeti hem de Kıbrıs Türk tarafını ayağa kaldırdı.

Açılış töreninde Rum Yönetimi’nin resmi bayrağı bile kullanılmadı.

"EOKA MÜCADELESİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ"

Törende konuşan Christodulides, EOKA için şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi hafızanın korunması bugün vatanımızın kurtuluşu için yürüttüğümüz mücadelenin ön şartıdır."

“Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini büyükbabalarımızın ve büyükannelerimizin kanıyla, anne babalarımızın gözyaşlarıyla, tüm savaşçıların teriyle yazılmış şanlı sayfaları okuyup öğretmeliyiz.”

Christodulides ayrıca ülkedeki tüm okul öğrencilerinin EOKA müzesini ziyaret etmesi talimatını verdi.

RUM MUHALEFETİ AYAĞA KALKTI: TARİHİ ÇARPITIYORSUN

Rum muhalefeti, skandal açılışın ardından Christodulides’e sert tepki gösterdi.

Rumların en büyük partilerinden AKEL’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Christodulides’in Grivas anısına bir müzenin açılışına katılması Kıbrıs tarihine, demokrasisine ve halkına bir hakarettir.”

AKEL’in görüşüne katılan Yunan siyasetçiler, Rum liderin öğrencilerin müzeyi ziyaret etmesi yönündeki çağrısının gerçek ideolojik niyeti açığa çıkardığını söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“AKEL yarım asırdır devam eden tarihi çarpıtma, gerçeği saptırma, hainleri ve ihaneti kahramanlaştırma operasyonuna asla taviz vermeyeceğini her tarafa iletiyor.”

KIBRIS TÜRK TARAFI VE TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rum yönetiminin terör örgütü EOKA’yı öven bu hamlesi, adada çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde gerilimi yeniden tırmandırdı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Güney Kıbrıs’ın provokatif adımlarını dikkatle izliyor.

KIBRIS'TA EOKA'CILARIN KATLETTİĞİ ŞEHİDİN OĞLU HUKUK MÜCADELESİNİ AİHM'E TAŞIDI

Öte yandan Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA'cılar tarafından 1963'te katledilen şehit Kıbrıs Türkü Turgut Fahri'nin oğlu Fahri Onbaşı, Kıbrıs Rum kesiminde başlattığı hukuk mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdı.

Onbaşı, kendisi henüz 11 aylıkken babasının, EOKA'cı katiller tarafından 28 Aralık 1963'te Küçük Kaymaklı'daki evinden alınarak götürüldüğünü ve kendisinden bir daha haber alınamayan babasının kemiklerinin 2010'da Strovolo bölgesinde 3 kişi ile bir su kuyusunda bulunduğunu anlattı.

Babasının Kıbrıs Rum kesiminin Strovolo bölgesinde 4 Kıbrıs Türkü ile bir su kuyusunda kafasına kurşun sıkılarak infaz edildiğini ve bu bilgilendirmeyi kendilerine Kayıp Şahıslar Komitesinin 2013'te yaptığını aktaran Onbaşı, Rum polisinin bunun üzerine Kıbrıs Gazetesi aracılığıyla kendilerine ulaştığını söyledi.

1955-1974 arasında Rumların Türklere soykırıma varan zulümler yaptığını hatırlatan Onbaşı, Rumların kendi iç hukukunu tüketerek davaları Strazburg'a götürdüğünü, Kıbrıs Türklerinin bunu yapamadığına değindi.

Onbaşı, 1955-1974 arasında yaşananlarla ilgili Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sonuçlarla, soruşturmalarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) AİHM'e giden ve bekleyen üç dava bulunduğunu, bunlardan birinin de kendi ilettikleri dosya olduğunu dile getirdi.

MÜZEYYEN BIYIK

