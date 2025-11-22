Düzce'de yakalanan 7,5 kilogram ağırlığındaki levrek balığı ile kalkan balığının kilosu 1000 liradan satışa çıkarıldı. Fiyatı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 7,5 kilogram ağırlığında levrek, 2,5 kilo ağırlığında kalkan yakalandı.

Kilosu 1000 liradan tezgahta! Fiyatı gören şaşırdı

FİYATI ŞAŞIRTTI

Kalkan ile levreği gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırırken, kilosu 1000 liradan satışa sunulan balıklar kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu.

Öte yandan tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 250 TL, istavrit kilosu 200 TL, palamut tanesi 70 TL'den satışa sunuldu.

