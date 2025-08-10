Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir 6.1 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

Balıkesir 6.1 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

Balıkesir 6.1 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan ilk veriler geldi. Deprem, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde kaydedildi.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren sarsıntının merkez üssü Balıkesir olarak açıklandı. Birçok vatandaş korkarak kendisini dışarı attı. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

MARMARA 6.1 İLE SALLANDI

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:53:47 sıralarında meydana gelen sarsıntı, yerin 11 km derinliğinde yaşandı.

Balıkesir 6.1 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerden hissedildi - 1. Resim

Kandili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. 

SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremin ardından saha taramalarının başladığını açıkladı. Yılmaz, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." dedi.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya depremin ardından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.   Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Valiliği, depremin ardından mega kentte saha taramasının başladığını açıkladı. Valilik, "Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kaydetti.

İZMİR VALİSİ: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

İzmir Valisi Elban, şu anda olumsuz bir durum olmadığını ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var
