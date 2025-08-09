AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.
