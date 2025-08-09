Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 12.03'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

