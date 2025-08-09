Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ege Denizi'nde deprem! İşte ilk veriler

Ege Denizi'nde deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ege Denizi&#039;nde deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri

Ege Denizi'nde saat 03.46'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sallanan yer ise Ege Denizi oldu.

DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 03.46'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Yunanistan olarak duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
