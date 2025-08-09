Ege Denizi'nde deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ege Denizi'nde saat 03.46'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sallanan yer ise Ege Denizi oldu.
DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 03.46'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Yunanistan olarak duyurdu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz