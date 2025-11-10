Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Harçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400'den 250'ye düştü, yine pes etmedi

Harçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmedi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde son yağışlarla birlikte ormanlarda kendini gösteren melki (kanlıca) mantarı, bölgedeki lise öğrencileri için ek gelir kaynağı oldu. 11. sınıf öğrencisi Efe Hakkı Oruç, okuldan kalan zamanlarında topladığı mantarları satarak harçlığını çıkarıyor.

Büyükorhan'ın Yörükler Mahallesi'nde oturan lise öğrencilerinden Efe Hakkı Oruç, ormanlık alanları dolaşarak topladığı mantarları satıyor, kendine okul harçlığı yapıyor.

“DAĞ TEPE DOLAŞIYORUZ”

Günde yaklaşık 4 saat dolaşarak mantar topladığını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Oruç, "Dağ tepe dolaşıyoruz, mantar topluyoruz. Bu dönemde tam zamanı. Okuldan artan zamanlarda mantar toplayarak kendi harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

Harçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmedi - 1. Resim

400 LİRADAN 250 LİRAYA DÜŞTÜ

Kendisi gibi birçok arkadaşının mantardan para kazandığını belirten Oruç, "Toplayıp, Bursa yoluna iniyoruz. Burada bizim gibi birçok satıcı var. Yoldan geçen araçlar taze mantar isteyenler durup satın alıyor. İlk başladığında azdı ve kilosu 400 liradan satılıyordu. Şimdi kalitesine göre 250 liraya kadar düştü" diye konuştu.

Harçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmedi - 2. Resim

“2-3 AY PARA KAZANABİLİYORUM”

Kanlıca mantarının 250 ile 350 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Oruç, "Sıkı tutarsam günde 3-4 kilogram topluyorum. Her gün olmuyor zaten. 2 ay daha böyle toplar satarız. Zamanla mantar çoğalır ve fiyatı biraz daha düşer ama olsun 2-3 ay para kazanabiliyorum. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Geçen yıl az çıktı mantar bu sene daha iyi olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

