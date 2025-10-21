İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğan ve çocuk yaşlarında Gürün Elması satarak harçlığını kazanan Ayhan Çelik, emekli olduktan sonra memleketine döndü. Bahçeiçi Köyü'nde 100 dönüm arazi satın alarak çocukluğunda sattığı Gürün elması yetiştirmek isteyen Çelik, araştırma içerisinde girdi.

4 farklı elma çeşidini aşılayarak 5 binden fazla fidanı toprakla buluşturan Ayhan Çelik, ilk hasat için gün sayıyor. Dünyanın en dayanıklı elmaları arasında gösterilen Gürün elmasını bölgede yaygınlaştırmak isteyen Çelik, coğrafi işaret için de girişimde bulundu.

"BUNLAR KADİM ELMALAR"

Gürün elmasının hayatında çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Ayhan Çelik, şu şekilde konuştu:

"Küçüklüğümde bu yoldan geçen otobüslere elma satarak harçlığımı çıkarıyordum. Aileme katkıda bulunmaya çalışıyordum. İnsanlar son zamanlarda Gürün’de daha başka ürünlere yöneldi. Elma yine üretiliyor ama çok sınırlı miktarda üretiliyor. Giderek de nesli tükenecekti. Ama bunlar çok çok özel elmalar. Gürün’ün Şah Sarı Sultan, Eyvaniye ve Hünkâr cinsleri çok değerli ürünler. Yapılan bilimsel testler ve incelemeler de bunu gösteriyor. Gürün elmasının aroması çok farklı. Bunlar kadim elmalar. İnsanlar yıllarca bu elmalara çok emek vermişler. Bir elma türünü geliştirmek çok zor ama yok etmek çok kolay. Bakmaz ve sahip çıkmazsanız hızlıca yok olur."

"5 BİN 100 CİVARINDA FİDANIMIZ TUTTU"

Elma bahçesinin oluşum sürecini anlatan Çelik, "Elma suyu sevdiğim için suyu olan yerler aradık. Yaklaşık olarak 100 dönümden fazla arazi satın aldık. Fidanları aşılamaya karar verdik. 4 tür elmayı 3 ayrı anaca aşıladık. 5 bin 100 civarında fidanımız tuttu. Performansı ilerleyen yıllarda göreceğiz. Yapmak isteyenlere de onları tavsiye edeceğiz." dedi.

"BİZİM ELMALARIMIZ DA GRANNY SMİTH KADAR DAYANIKLILIK GÖSTERDİ"

Çelik, "Benim derdim bir elma tüccarı olmak değil. Babamın adına bir vakıf kurup o vakfa devretmeyi düşünüyorum. Elma ile ilgili coğrafi işaret için başvuru yaptık. Buzhanede kalma kapasitesi açısından Granny Smith örnek verilir. Bizim elmalarımız da Granny Smith kadar dayanıklılık gösterdi. Önümüzdeki yıl çok sınırlı sayıda ürün alacağız. 2027’de ciddi bir miktarda elma almaya başlarız." ifadelerini kullandı.