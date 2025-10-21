Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var

İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var
Emeklilik, Elma, Bahçe, Tarım, Sivas, Gürün, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Sivas’ın Gürün ilçesine yerleşen Ayhan Çelik, 100 dönümlük elma bahçesi oluşturdu. Küçüklüğünde harçlık çıkarmak için sattığı elmaları yetiştirmeye başlayan Çelik, 2026 yılında ilk hasada başlayacak. Çelik, "4 tür elmayı 3 ayrı anaca aşıladık. 5 bin 100 civarında fidanımız tuttu. Performansı ilerleyen yıllarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğan ve çocuk yaşlarında Gürün Elması satarak harçlığını kazanan Ayhan Çelik, emekli olduktan sonra memleketine döndü. Bahçeiçi Köyü'nde 100 dönüm arazi satın alarak çocukluğunda sattığı Gürün elması yetiştirmek isteyen Çelik, araştırma içerisinde girdi.

4 farklı elma çeşidini aşılayarak 5 binden fazla fidanı toprakla buluşturan Ayhan Çelik, ilk hasat için gün sayıyor. Dünyanın en dayanıklı elmaları arasında gösterilen Gürün elmasını bölgede yaygınlaştırmak isteyen Çelik, coğrafi işaret için de girişimde bulundu.

"BUNLAR KADİM ELMALAR"

Gürün elmasının hayatında çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Ayhan Çelik, şu şekilde konuştu:

"Küçüklüğümde bu yoldan geçen otobüslere elma satarak harçlığımı çıkarıyordum. Aileme katkıda bulunmaya çalışıyordum. İnsanlar son zamanlarda Gürün’de daha başka ürünlere yöneldi. Elma yine üretiliyor ama çok sınırlı miktarda üretiliyor. Giderek de nesli tükenecekti. Ama bunlar çok çok özel elmalar. Gürün’ün Şah Sarı Sultan, Eyvaniye ve Hünkâr cinsleri çok değerli ürünler. Yapılan bilimsel testler ve incelemeler de bunu gösteriyor. Gürün elmasının aroması çok farklı. Bunlar kadim elmalar. İnsanlar yıllarca bu elmalara çok emek vermişler. Bir elma türünü geliştirmek çok zor ama yok etmek çok kolay. Bakmaz ve sahip çıkmazsanız hızlıca yok olur."

İlçede yetişen elma hayatına yön verdi: Harçlıkla başladı, şimdi 100 dönüm arazisi var - 1. Resim

"5 BİN 100 CİVARINDA FİDANIMIZ TUTTU"

Elma bahçesinin oluşum sürecini anlatan Çelik, "Elma suyu sevdiğim için suyu olan yerler aradık. Yaklaşık olarak 100 dönümden fazla arazi satın aldık. Fidanları aşılamaya karar verdik. 4 tür elmayı 3 ayrı anaca aşıladık. 5 bin 100 civarında fidanımız tuttu. Performansı ilerleyen yıllarda göreceğiz. Yapmak isteyenlere de onları tavsiye edeceğiz." dedi.

"BİZİM ELMALARIMIZ DA GRANNY SMİTH KADAR DAYANIKLILIK GÖSTERDİ"

Çelik, "Benim derdim bir elma tüccarı olmak değil. Babamın adına bir vakıf kurup o vakfa devretmeyi düşünüyorum. Elma ile ilgili coğrafi işaret için başvuru yaptık. Buzhanede kalma kapasitesi açısından Granny Smith örnek verilir. Bizim elmalarımız da Granny Smith kadar dayanıklılık gösterdi. Önümüzdeki yıl çok sınırlı sayıda ürün alacağız. 2027’de ciddi bir miktarda elma almaya başlarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu? Hayranlarını meraklandıran iddiaTemizlenirken kanser olmayın! Avrupa etanolü yasaklamaya hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyor - EkonomiTürkiye'nin en ucuz ekmeği! Tanesi 9 liraya satılıyorKilosu 10 lira! Tadı ve fiyatıyla memnun eden lezzet tescillendi - EkonomiTadı ve fiyatıyla memnun eden lezzet tescillendi3 yıla 3 maaş istiyorlar! Sağlık çalışanlarının promosyon çağrısına dev destek - Ekonomi3 yıla 3 maaş! Promosyon çağrısına dev destekHer şey bir paylaşımla başladı! Balıkçı ile kasabın indirim kapışması vatandaşa yaradı - EkonomiBalıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradıBorsanın sanayi devi bilanço açıkladı! Ereğli hissesi için 6 kurumdan hedef fiyat - EkonomiEreğli hissesi için 6 kurumdan hedef fiyatFaiz kararı öncesi, en ucuz ihtiyaç kredileri! 125 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? - Ekonomi125 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...