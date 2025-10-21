Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi 3. haftada gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri İngiltere’de Newcastle United ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak. Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı.

İngiliz ekibi Newcastle United Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 4-0’lık galibiyetle moral bulmuş durumda.

Benfica cephesinde ise işler Mourinho’nun istediği gibi gitmiyor. Portekiz temsilcisi turnuvada üst üste 4 maçtır galibiyet alamadı. Benfica deplasmanda kazanarak yeniden grupta dengeyi yakalamanın peşinde. Peki, Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor! - 1. Resim

NEWCASTLE UNITED - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu akşam İngiltere’de Newcastle United ile Portekiz temsilcisi Benfica arasındaki mücadeleyle devam ediyor. St. James’ Park Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma TRT Tabii Spor 4 kanalından canlı yayınlanacak.

Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor! - 2. Resim

NEWCASTLE UNITED - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle United ile Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi yönetecek olan hakem Polonyalı isim Szymon Marciniak olacak.

Newcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor! - 3. Resim

NEWCASTLE UNITED - BENFICA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Newcastle United: Nick Pope, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Niclas Woltemade, Anthony Gordon

Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedić, António Silva, Nicolás Otamendi, Simon Dahl, Fredrik Aursnes, Enzo Barrenechea, Rodrigo Ríos, Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis, Georgiy Sudakov

