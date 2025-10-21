Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti!

Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti!

- Güncelleme:
Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona ile Olympiakos arasındaki mücadele, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın kanalı ve erişim detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona Olympiakos maçı şifresiz yayın bilgileri ve Türkiye'deki izleme seçenekleri netleşti.

Barcelona, lig aşamasında 3 puanla 16. sırada yer alırken, Olympiakos 1 puanla 29. sırada bulunuyor. 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak maç, iki takımın da puan toplamak için kritik bir mücadele olacak.

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Olympiakos maçı, TRT Tabii Spor kanalından yayınlanacak. Maç, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Tabii Spor, Şampiyonlar Ligi'nin birçok maçını şifreli olarak yayınlıyor.

Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti! - 1. Resim

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE İZLENİR?

Barcelona - Olympiakos maçı, TRT Tabii Spor'da ekrana gelecek. Tabii platformu üzerinden yayınlanacak maçı izlemek için platforma üye olmak gerekiyor. 

Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti! - 2. Resim

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Olympiakos maçı, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19:45'te Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak. Maç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında gerçekleşiyor. 

Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti! - 3. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Barselona'nın muhtemel ilk 11'i: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, De Jong, Garcia, Casado, Yamal, Fermin, Rashford

Olympiakos'un muhtemel ilk 11'i: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Olympiakos, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi ana tablosunda yer alıyor. Geçen sezon Yunanistan Süper Ligi’ni zirvede tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, Konferans Ligi’ni kazanan teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile yoluna devam ediyor. Ancak takım bu sezon Devler Ligi’ne istediği gibi başlayamadı. Pafos ile golsüz berabere kalan Olympiakos, ikinci maçında Arsenal’e deplasmanda 2-0 yenilerek grubunda 29. sıraya geriledi.

Barcelona-Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç bilgileri netleşti! - 4. Resim

Barcelona ise sezona iyi başladı ancak sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın önemli isimlerinden Robert Lewandowski hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Raphinha’nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Flick, El Clasico öncesinde bazı yıldızlarını dinlendirmeyi planlıyor. Barcelona son 6 maçının 4’ünü kazanırken, Olympiakos son 6 maçta 3 mağlubiyet aldı.

