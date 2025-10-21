Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli ara sona erdi ve dev organizasyonda 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği maçlar için program ve yayın bilgileri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının üçüncü haftası 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek. Futbolseverler maç saatlerini, programı ve yayın bilgilerini merak ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu sezon Türkiye yayın hakları Tabii platformu ile TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlere ulaşıyor. Karşılaşmaların büyük bölümü Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanırken, haftanın öne çıkan bazı maçları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanıyor.
Temsilcimiz Galatasaray’ın 22 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Bodo/Glimt karşılaşması da TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüm yayın akışı ve yayın bilgileri Tabii ve TRT’nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
Maçlar bu sezon Türkiye’de Tabii platformu ile TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebiliyor. Ağırlıklı olarak tabii 1,2,3,4,5 ve 6 kanalları üzerinden maç programı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
21 Ekim Salı:
19.45 Barcelona-Olympiakos | tabii Spor
19.45 Kairat-Pafos | tabii Spor
22.00 Arsenal- Atletico Madrid | tabii Spor
22.00 Bayer Leverkusen- Paris Saint-Germain | tabii Spor
22.00 Villarreal- Manchester City | tabii Spor
22.00 PSV-Napoli | tabii Spor
22.00 Kopenhag- Borussia Dortmund | tabii Spor
22.00 Union Saint-Gilloise - Inter | tabii Spor
22.00 Newcastle United-Benfica | tabii Spor
22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray-Bodo/Glimt | TRT 1
19.45 Athletic Bilbao- Karabağ | tabii Spor
22.00 Chelsea-Ajax | tabii Spor
22.00 Atalanta- Slavia Prag | tabii Spor
22.00 Eintracht Frankfurt- Liverpool | tabii Spor
22.00 Sporting- Olimpik Marsilya | tabii Spor
22.00 Monaco- Tottenham | tabii Spor
22.00 Real Madrid- Juventus | tabii Spor
22.00 Bayern Münih- Club Brugge | tabii Spor