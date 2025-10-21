Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı!

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı!

- Güncelleme:
Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli ara sona erdi ve dev organizasyonda 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği maçlar için program ve yayın bilgileri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının üçüncü haftası 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek. Futbolseverler maç saatlerini, programı ve yayın bilgilerini merak ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu sezon Türkiye yayın hakları Tabii platformu ile TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlere ulaşıyor. Karşılaşmaların büyük bölümü Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanırken, haftanın öne çıkan bazı maçları ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanıyor.

Temsilcimiz Galatasaray’ın 22 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Bodo/Glimt karşılaşması da TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Tüm yayın akışı ve yayın bilgileri Tabii ve TRT’nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilir.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı! - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Maçlar bu sezon Türkiye’de Tabii platformu ile TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebiliyor. Ağırlıklı olarak tabii 1,2,3,4,5 ve 6 kanalları üzerinden maç programı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı! - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Ekim Salı:

19.45 Barcelona-Olympiakos | tabii Spor

19.45 Kairat-Pafos | tabii Spor

22.00 Arsenal- Atletico Madrid | tabii Spor

22.00 Bayer Leverkusen- Paris Saint-Germain | tabii Spor

22.00 Villarreal- Manchester City | tabii Spor

22.00 PSV-Napoli | tabii Spor

22.00 Kopenhag- Borussia Dortmund  | tabii Spor

22.00 Union Saint-Gilloise - Inter  | tabii Spor

22.00 Newcastle United-Benfica | tabii Spor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 21-22 Ekim 3. hafta maç programı! - 3. Resim

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray-Bodo/Glimt | TRT 1

19.45 Athletic Bilbao- Karabağ  | tabii Spor

22.00 Chelsea-Ajax  | tabii Spor

22.00 Atalanta- Slavia Prag  | tabii Spor

22.00 Eintracht Frankfurt- Liverpool  | tabii Spor

22.00 Sporting- Olimpik Marsilya  | tabii Spor

22.00 Monaco- Tottenham  | tabii Spor

22.00 Real Madrid- Juventus | tabii Spor

22.00 Bayern Münih- Club Brugge  | tabii Spor

