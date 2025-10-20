Galatasaray-Bodo/Glimt maç kadrosu: Osimhen oynayacak mı, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray-Bodo/Glimt maç kadrosu merakla bekleniyor. Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, hem ligde namağlup unvanını sürdürmenin hem de Avrupa arenasında ivmesini korumanın peşinde. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçında Osimhen oynayacak mı, ilk 11'de kimler var?

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, grubun üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde ilk 11 tercihini büyük ölçüde belirledi. Süper Lig’de Başakşehir’i deplasmanda mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, Avrupa arenasında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BODO/GLİMT MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen Bodo/Glimt maçında ilk 11’de bekleniyor. Nijerya Milli Takımı’nda yoğun bir fikstür geçiren Osimhen, Başakşehir deplasmanında dinlendirilmişti. Osimhen Şampiyonlar Ligi maçında yeniden formasına kavuşacak.

Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen’in fiziksel durumundan memnun olduğu ve oyuncunun son idmanlarda oldukça etkili bir performans sergilediği belirtildi. Mauro Icardi’nin yokluğunda takımın hücum hattındaki en büyük kozu Osimhen olacak.

GALATASARAY-BODO/GLİMT İLK 11'DE KİMLER VAR?

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan - Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren - Torreira, İlkay, Sara - Sane, Barış Alper, Osimhen