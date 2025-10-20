Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Maçı Michael Oliver yönetecek

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netlik kazanmışken muhtemel 11'ler de belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar gruptaki iddiasını sürdürmek ve son 16 yolunda kritik bir galibiyet almak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray 3. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Mücadelede Oliver’a yardımcı hakemler Stuart Burt ve Simon Bennett eşlik edecek.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesinde sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Norveç temsilcisi karşısında kalede Uğurcan, savunmada Singo, Davinson, Abdülkerim ve Eren görev yapacak. Orta sahada Torreira, Sara ve İlkay Gündoğan üçlüsü yer alacak. Hücum hattında ise Sane, Barış Alper ve Osimhen forma giyecek.

Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen